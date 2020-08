Frau schmiss Golddukaten um 20000 Euro aus Fenster

Ob in Bodendielen, hinter einem Wandgemälde oder in der Matratze: Aus Misstrauen gegenüber den Banken verstecken immer noch sehr viele Menschen ihr Bargeld sowie Wertsachen sehr gerne zu Hause. Dass auch diese Art der Aufbewahrung ihre Tücken hat, musste nun eine betuchte Dame in der Landeshauptstadt am eigenen Leib erfahren. Denn als sie ihre Decke vom Staub befreien wollte und sie diese deshalb am Fenster ihrer Wohnung im 12. Stock eines Hochhauses ausbeutelte, schüttelte sie auch ihre zwölf darin eingewickelten Golddukaten im Wert von je 1650 Euro in die Tiefe.