Mattersburg: „Nicht nur ein, zwei Interessenten!“

Am Mittwoch leitete die Fußball-Bundesliga bekanntlich ein Verfahren beim zuständigen Senat 5 gegen Mattersburg ein. Der durch den Skandal um die Commerzialbank in Misskredit geratene Klub muss bis kommenden Donnerstag darlegen, dass alle für den Erhalt der Lizenz nötigen Kriterien erfüllt sind. Malic, der eigentlich zum Saisonende nach 14 Jahren als Spieler seinen Abschied erklärt hatte, glaubt, dass dies gelingen wird. „Ich denke, es ist auch im eigenen Interesse der Bundesliga, dass Mattersburg der Liga erhalten bleibt. Beide Seiten arbeiten an einer vernünftigen Lösung“, betonte der 32-Jährige.