Neue Ärztezentren als Lösung für Medizinermangel

Erste Primärversorgungszentren

Hoffnungen aus Linderung ruhen in sogenannten Primärversorgungszentren. In Oberösterreich gibt es die ersten in Enns, Haslach, Marchtrenk und - als Netzwerk - in Sierning/Neuzeug. Laut Ärztekammer kommt in Linz ab 1. Oktober ein neues PVZ dazu, nämlich in der Stifterstraße im Stadtzentrum. Vier Allgemeinmediziner, darunter eine Frau, werden sich dort drei Kassenverträge teilen und mit weiteren Gesundheitsberufen zusammenarbeiten. Auch in den PVZEnns und Marchtrenk wird jeweils eine neue Arztstelle dazukommen. Weitere Neubesetzungen gibt es in diversen Gruppen praxen im ganzen Bundesland. Wobei sich zeigt, dass beiden Neubesetzungen die klassische Einzelpraxis, egal ob beim Allgemeinmediziner oder beim Facharzt, als Organisationsform zunehmend in die Minderheit gerät.