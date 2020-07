Verkürzte Sperrstunde bleibt in St. Wolfgang

In Summe führten die in Sankt Wolfgang am Wochenende abgenommen rund 1200 Tests zu den bekannten 62 positiven Fällen. Mit dem Gesundheitsministerium und der AGES wurde vereinbart, alle Mitarbeiter/innen in den von Infektionen betroffenen Hotels in Zusammenarbeit mit der AGES am 3. und 4. August erneut zu testen. Die Auswertung der Tests übernimmt die AGES. Im Rahmen der laufenden Erhebungen im Zuge des Kontaktpersonenmanagements konnten weitere 6 Fälle der Fallhäufung St. Wolfgang zugeordnet werden, wodurch diese in Summe zum aktuellen Zeitpunkt 68 Personen umfasst.