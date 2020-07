Leichtathlet Andreas Berger des Dopings überführt

Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre zählte Andreas Berger zu den absoluten Topathleten des Landes. Der aus Gmunden stammende Sprinter feierte Erfolge bei Halleneuropameisterschaften und Weltmeisterschaften und trat bei den Olympischen Spielen 1988 für Österreich beim 100- und 200-Meter-Lauf an. Nach den vielen Erfolgen endete Bergers Karriere abrupt am 26. Juli 1993, als der Spitzensportler im Vorfeld der Weltmeisterschaften in Stuttgart des Dopings überführt wurde.