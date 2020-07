Hochwasserschutz in Graz: Zig Millionen investiert

Weitere Projekte in Planung

„Die positiven Schutzwirkungen waren bei den heurigen Starkregen-Ereignissen bereits sichtbar“, ist Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) heute erleichtert. Bis 2023 stehen in der steirischen Hauptstadt Hochwasserschutz-Projekte um weitere 38,5 Millionen Euro auf der To-do-Liste. Das größte: Beim Thalerbach ist ein Entlastungsstollen zur Mur geplant. Kostenpunkt: sechs „Mille“! Aktuell wird am Petersbach und am Schöcklbach gearbeitet.