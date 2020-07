Finanzierungsvertrag mit dem Bund bis Jahresende

Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat heute bei einem Besuch in Salzburg bestätigt, dass sich der Bund an dem Großprojekt finanziell beteiligen werde. Gegenüber der „Krone“ bekräftigte sie: „Wir haben heute ein sehr gutes Gespräch gehabt und zwei große Dinge diskutiert. Wir nehmen uns vor, dass wir bis Jahresende eine Planungsvereinbarung für die Regionalstadtbahn haben. Das ist ein wichtiges Projekt. Da ziehen wir an einem Strang, wie auch beim 1-2-3-Ticket. Salzburg unterstützt das Ticket und die stufenweise Einführung voll. Damit wollen wir nächstes Jahr beginnen. Wir wollen das Ticket so schnell wie möglich zu den Menschen bringen.“