Der Meister baut die Bulls kräftig um

Mike Coffin hockte zuletzt in seinem Büro in der Walfersamhalle stundenlang vor dem Bildschirm. Der Cheftrainer von Basketball-Meister Kapfenberg scoutete viele Spieler. „Wir suchen nicht irgendwelche, wir suchen die richtigen Spieler“, so der Bulls-Coach. Der Meister, so wird gemunkelt, dürfte im Vergleich zur abgebrochenen Saison nicht mehr wiederzuerkennen sein. Mit US-Boy McClellan und dem Kroaten Sarlija dürften lediglich zwei Legionäre übrig bleiben. Bei Gumbs (US) und Primorac (Kro) wartet man noch ab.

Duo bastelt

Mike Coffin bastelt mit Bulls-Mastermind Michael Schrittwieser schon an schlagkräftigen Verstärkungen. Zwei US-Amerikaner sollen kommen, zudem werden die Kapfenberger, die auch mit einigen ehemaligen Spielern verhandeln, einen weiteren EU-Legionär, der schon in Österreich tätig war, unter Vertrag nehmen.