Mit viel G´spür und Herz hinter der Linse

So hat der studierte Theaterwissenschafter die „Zettelwirtschaft“ der bekannten Schokomanufaktur Zotter bildhaft in Szene gesetzt - er schildert uns in einem Buch aber auch, wie das so war mit den Römern und Kelten, damals, „als die Barbaren baden gingen“ (so der Titel). Die Fotos des charismatischen und fröhlichen Oststeirers sind schon im renommierten „Geo“-Magazin erschienen - oder im „Playboy“! „Ich hatte aber keine hübschen Mädchen, sondern Männer und Autos zum Thema“, grinst er.