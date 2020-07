„Hallo, hier Johanna Mikl-Leitner am Hörer!“

In Kooperation mit dem Service Freiwillige unter der Leitung von Konrad Tiefenbacher sowie der Kulturregion mit Geschäftsführer Martin Lammerhuber wurden eine Woche lang die Probleme und Nöte der knapp 20.000 blau-gelben Vereine dokumentiert. Denn das Miteinander ist in Niederösterreich seit jeher wichtig – und es sind auch die 20.000 Vereine im Land, in denen dieses „Wir-Gefühl“ besonders zur Geltung kommt. Sie wurden von der Coronakrise schwer getroffen. Weil während des Lockdown Einnahmen ausgeblieben, laufende Kosten teils aber weitergelaufen sind, stehen viele Vereine vor existenziellen Problemen. Denn was tun, wenn im Herbst eine zweite Welle kommt? Wie können in der ungewissen Zeit überhaupt Veranstaltungen vorausgeplant werden? Wann können auch Senioren wieder gemeinsam Ausflüge machen – und wie sollten sie sich dabei schützen? Und wie geht man also um mit dem so tief im Land verwurzelten Miteinander, wenn doch gerade das Abstandhalten aktuell oberstes Gebot ist?