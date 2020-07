Schüler erfanden Drohne zur Tunnelsicherheit

Allesamt Ideen der Schüler der HTL Lastenstraße für Maschinenbau und der HTL Mössingerstraße für Elektronik. „Wir starten den Test zuerst im Freien in einer Autobahnmeisterei“, sagt Regionalleiter Thomas Nessel. Dann geht’s in den Tunnel. Neu sind dort energiesparende LED-Lampen. Diese werden auf bestehenden Halterungen umgesteckt. Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen wie dem Joanneum Research arbeitet die Asfinag regelmäßig an Projekten für mehr Sicherheit.