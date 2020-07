Cruyff nach halbem Jahr nicht mehr Ecuador-Coach

Jordi Cruyff hat nach rund einem halben Jahr als Trainer der Nationalmannschaft Ecuadors und drei Monate vor Beginn der WM-Qualifikation in Südamerika seinen Posten geräumt. Das gab der Ecuadorianische Fußballverband (FEF) am Donnerstag bekannt. Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone Johan Cruyff leitete in dieser Zeit kein einziges Spiel oder auch nur ein Training von „La Tri“.