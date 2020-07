Kufstein: Der „Graue Wolf“ grüßt vom Motorrad

Der verbotene Wolfsgruß

Der „Türkische Kulturverein Kufstein“ postet Propaganda der faschistischen MHP in den sozialen Medien und seine Mitglieder zeigen unverhohlen weiterhin den verbotenen Wolfsgruß in diesen. Im Zuge dieser Sensibilisierung der Bevölkerung wurde die „Krone“ von mehreren Seiten (Namen der Redaktion bekannt) darüber informiert, dass in Kufstein und in einer Nachbargemeinde sich Motorradgangs der „Grauen Wölfe“ immer offensiver in den Fokus der Öffentlichkeit begeben.