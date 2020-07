„Wir sind nur noch Passagier“

Zwei Optionen denkbar

Ob beim Saisonstart am 25. September Fans in die Halle dürfen, steht noch in den Sternen. “Sechs bis acht Wochen als Überbrückung ohne Fans sollten gehen - eine ganze Saison wohl nicht„, so Vollmann. In welchem Ausmaß Zuschauer überhaupt ins Merkur Eisstadion dürften, weiß man nach einer Begehung in zwei Wochen. “Zurzeit gibt es zwei Optionen: Mit Maske, dann könnte man vermutlich alle Sitzplätze nutzen. Oder mit entsprechendem Abstand.“