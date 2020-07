Handwerker (19) stürzt acht Meter von Dach

Der 19-jährige Dachdecker und Spengler aus Tirol war am Dienstag gegen 8.15 Uhr mit Arbeiten auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Anwesens in St. Aegidi beschäftigt. Der Handwerker betrat dabei einen transparenten Teil des Welleternitdachs, brach durch diesen hindurch und stürzte dann etwa acht Meter in die Tiefe.