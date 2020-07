Unfall auf Kreuzung: Drei Verletzte

Gegen 18.30 Uhr war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw in Ramsau am Dachstein auf dem Rittisbergzufahrtsweg in nördliche Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Ramsauer Landesstraße (L 711) dürfte er einen Pkw, gelenkt von einem 38-Jährigen aus Klagenfurt, übersehen haben und kollidierte mit diesem. In der Folge wurden beide Fahrzeuge über den Fahrbahnrand gegen einen Wegweiser geschleudert. Dabei wurden der 22-Jährige und zwei Mitfahrerinnen im Pkw des 38-Jährigen (eine 36-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und eine 59-Jährige aus Klagenfurt) unbestimmten Grades verletzt.