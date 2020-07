Mann (28) verletzte bei Festnahme zwei Polizisten

Eine Verkehrskontrolle passte einem Einheimischen (28), welcher Samstagnacht gegen 23 Uhr mit seinem Pkw in Schwaz unterwegs war, überhaupt nicht in den Kram. Der 28-Jährige fuhr nämlich ohne Lenkberechtigung, was bald auch die Beamten feststellten. Ihm wurden die Autoschlüssel abgenommen - da eskalierte die Situation.