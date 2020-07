Autokino Olympiaworld zählte schon 16.000 Besucher

Corona-bedingt musste das Publikum Freitagabend brav in seinen Liegestühlen sitzen bleiben, als „Rockröhre“ Hannah erstmals seit Monaten wieder Vollgas gab. Für sie ein ganz besonderer Auftritt, der erste nach dem Lockdown in Tirol. Noch bis 30. August werden auf der 15 mal sechs Meter großen LED-Leinwand am Außeneisring bei der Olympiaworld tägliche Filmhighlights gezeigt. 100 Parkplätze stehen bereit.