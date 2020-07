Buntes Kulturprogramm am Wildensteiner Wasserfall

Die me evento GmbH hat sich in Kooperation mit dem Gasthaus Zenkl in Wildenstein ein coronakonformes Programm überlegt. „Trotz Krise wollen wir den Menschen etwas bieten“, erzählt Thomas Taupe. Künstler, Bühnentechniker, Veranstaltungsstättenbesitzer und Dienstleister verzichten auf Teile der Gage. Taupe: „Wir ziehen alle an einem Strang, damit auch die Künstler endlich wieder auf einer Bühne stehen können!“ Das Konzept funktioniert auch nur so, denn wegen Corona sind nur 500 Sitzplätze pro Veranstaltung verfügbar. Bei Schlechtwetter gibt es Ausweichtermine.