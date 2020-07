1998: Grubenunglück von Lassing fordert 10 Tote

Am 17. Juli 1998 ereignet sich in der kleinen obersteirischen Ortschaft Lassing die schlimmste Bergwerkkatastrophe der österreichischen Nachkriegszeit. Das Unglück nimmt seinen Lauf, als der damals 24-jährige Bergmann Georg Hainzl in Folge eines Schlammeinbruchs in einer unterirdischen Kammer eingeschlossen wird. Neun Kumpel und ein Geologe brechen zu seiner Rettung auf, doch die Rettungsaktion gerät zum Desaster, als gegen 22 Uhr ein weiterer Schlammeinbruch das Stollensystem zum Einsturz bringt und der komplette Suchtrupp verschüttet wird. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...