Lied über „tote“ Brucker Lokalszene trifft Nerv

„An jeder Eck’n ein Lokal, man hat’s noch g’habt die Qual der Wahl“ Es sind vergangene Zeiten, die Morris Pock gemeinsam mit Lukas und Florian Enzinger, Thomas Schmied und Philip Leodolter (Video) in „RIP Bruck an der Mur“ besingt. Zeiten, in denen die jungen Leute von auswärts in die Mittergasse zum Fortgehen kamen, wo sich ein Club beinahe an den nächsten reihte. Viele davon gibt es heute nicht mehr.