Unsere neue Serie: Ein Sommer mit Tier

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

Ob Urlaub in den Bergen, Urlaub am See - Österreich bietet für Hundehalter viele Möglichkeiten für eine gemeinsame entspannte Auszeit. Schattige Wanderwege, unberührte Natur, wunderschöne Ausblicke, Wälder, Wiesen und endloser Wasserspaß in Seen und naturbelassenen Flussläufen laden im Sommer das Mensch-Hund-Gespann dazu ein, die einzigartigen Naturlandschaften Österreichs zu entdecken. Und zum Urlaub oder dem perfekten Badeaufenthalt mit Hund gehört auch eine tierfreundliche Unterkunft, die auf alle Bedürfnisse von Hund, Frauerl undHerrl eingeht.