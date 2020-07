Mit 25 Jahren! Dygruber beendet ihre Karriere

Zu ihren größten Erfolgen zählen der 23. Platz im Slalom von Zagreb 2019 sowie die Bronzemedaille bei den Österreichischen Meisterschaften in Saalbach 2019 im Slalom. Insgesamt ging sie 14 Mal in der Beletage des Skirennsports an den Start, zudem stehen 41 Teilnahmen an Europacuprennen zu Buche.