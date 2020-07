Salzburger Straßentheater: Das Spiel mit dem Virus

„Die Vorkehrungen stören uns nicht. Sie schaffen eine sichere Atmosphäre“, finden Volker und Eva Koch aus Bremen. Die beiden reisen jährlich im Juli zu den Festspielen an. Bis zum heurigen Festivalstart im August können sie nicht warten. „Wir haben vor Corona gebucht. Das wird nichts mehr.“ Kathrin Marehard aus Salzburg: „Die Regeln muss man akzeptieren. In Deutschland sind sie viel strenger.“ Ein mulmiges Gefühl wegen des Virus hat sie nicht. „Ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf. Hoffentlich hält das Wetter!“ Es hält nicht. Der Regen kann die Stimmung nicht vermiesen. Das Theater spielt ein Potpourri aus Chansons und Schlagern, wirft immer wieder Blicke in die eigene Vergangenheit. Den Gästen gefällt es: Applaus, Bravo-Rufe. „Vielen Dank, dass Sie trotz Virus und Regen hier waren“, sagt Schauspieler Georg Clementi am Ende. Und schiebt nach: „Bitte befolgen Sie die Anweisungen für einen geregelten Auslass.“