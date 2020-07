Statt Abstiegskampf gibt es Verstärkungen

Diese bedrohliche Nähe zur Zweitklassigkeit will man kommende Saison nicht wieder im Nacken spüren, deshalb wird im Sommer aufgerüstet. „Unser Team, so ehrlich muss man sein, war vergangene Saison nicht WHA-tauglich. Deshalb sind wir in Verhandlungen mit drei bis vier Verstärkungen“, sagt Heinz Rumpold, neuer Obmann beim Fusionsklub BT Füchse.

Kajba ist weg

Von Jochen Kajba, der sich vor einem Jahr das Himmelfahrtskommando angetan hatte, trennte man sich. Rumpold: „Er war viel zu lieb zu den Damen.“ Sein Nachfolger könnte noch in dieser Woche präsentiert werden. „Wir sind in Gesprächen mit einem Ausländer, der aber hierzulande lebt. Die Aufgabe des Neuen wird aber nicht bloß die WHA-Mannschaft sein. Er soll darüber hinaus gemeinsam mit unseren Jugendtrainern ein Konzept entwickeln, um den Pool an 30 Mädchen, die wir aktuell zur Verfügung haben, an die Kampfmannschaft heranzuführen.“