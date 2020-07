Liebesschwindler entlockte Frau über 10.000 Euro

Es beginnt oft mit einem aufregenden Internet-Flirt - nach und nach wird Vertrauen aufgebaut und plötzlich sogar von Beziehung oder Heirat gesprochen. In Wahrheit stecken aber Liebesschwindler dahinter, die ihren Opfern mit Lügenmärchen das Geld aus der Tasche ziehen wollen. So ergangen nun einer in Tirol lebenden Deutschen (54). Sie verlor mehr als 10.000 Euro!