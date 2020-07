Ochsenfrösche wechseln in Paarungszeit ihre Farbe

Dutzende grellgelbe Frösche haben am Wochenende in der indischen Stadt Narsinghpur für einiges Staunen gesorgt. Die Asiatischen Ochsenfrösche waren nach heftigen Regenfällen plötzlich auf einer teilweise unter Wasser stehenden Wiese aufgetaucht. Männchen wechseln in der Paarungszeit ihre Farbe von grün-bräunlich mit dunklen Flecken auf zitronengelb. Damit sollen die Weibchen angelockt werden.