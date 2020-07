„Erholungsgebiet in Gefahr!“

720 Wohneinheiten entstehen in den kommenden Jahren auf den sogenannten WWE-Gründen in der Nähe des Viehofner Sees in St. Pölten. Zu viele, befürchtet Florian Krumböck von der Volkspartei: „Mehr als 1000 neue Bewohner beim See könnten das Erholungsgebiet sowie die Infrastruktur des Stadtteils überfordern.“