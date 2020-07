„Ferrari: Große Marke wird mit Füßen getreten“

Peter Moizi, der stellvertretende Sportchef der Kronen Zeitung, wendet sich in dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ vor allem der Formel 1 zu. Im Gespräch mit Michael Fally verleiht er nach dem Spielberg-Desaster Ferrari den Kasperl, weil „eine große Marke schon ein wenig mit Füßen getreten wird“. Außerdem Themen in dieser Sendung: Hartbergs Anflug auf Europa, die Turbulenzen beim LASK, Erling Haalands Disco-Besuch und Dominic Thiems Auftritt in Kitzbühel (alles im Video oben).