Dieser neue Whiskey sorgt für Begeisterung

Die Rede ist von Roggenwhiskey. Während die gängigen Whiskeysorten meist aus Gerstenmalz bestehen, wird Roggenwhiskey aus roggenhaltiger Maische gebrannt. Vor allem in den USA gelten bei der Herstellung strenge Auflagen. So muss Rye Whiskey aus mindestens 51 Prozent Roggen hergestellt werden und zwei Jahre in neuen, verkohlten Eichenfässern lagern. Zudem darf dieser bei der Herstellung den Alkoholgehalt von 80 Volumen-Prozent nicht überschreiten.