Seuchenjahr! Guido muss für Verbleib schwitzen

Schuften in der Kärntner Heimat. Statt in seinem Domizil in Velden am Wörthersee zu relaxen, steht für Guido Burgstaller (mit WAC-Physio Marcel Kuster) tägliches Reha-Training an - sein im Juni erlittener Seitenbandeinriss im linken Knie verheilt gut. Die Verletzung war das Ende seiner Seuchen-Saison auf Schalke: 30 Punkte und Platz fünf in der Hinrunde - nach dem 18. Spieltag gewann man aber keine Partie mehr, schloss auf Rang zwölf ab.