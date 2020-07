Wanderer in Canyon von Wassermassen eingeschlossen

Über Stunden hinweg haben vier Wanderer aus Tschechien am Freitag in einem Canyon in den Lechtaler Alpen in Tirol ausharren müssen. Ein heftiges Gewitter hatte zu einem Anstieg des Wassers in der Schlucht geführt, die Fluten schnitten der Gruppe jeglichen Fluchtweg ab. Als einziger Ausweg blieb schlussendlich nur die Bergung via Hubschrauber.