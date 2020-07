Knalleffekt beim LASK! Thalhammer folgt auf Ismael

Unstimmigkeiten

Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft sollen laut Medien ausschlaggebend für den Trainerwechsel gewesen sein. Der Club lieferte am Samstag die Bestätigung der am Freitag aufgetauchten Gerüchte über den Trainerwechsel. Vizepräsident Jürgen Werner, der den gebürtigen Franzosen mit deutschem Pass am 27. Mai 2019 als Nachfolger von Oliver Glasner präsentiert hatte, dankte Ismael „sehr herzlich für die gute und engagierte Arbeit“. Es sei keine Entscheidung gegen Ismael, sondern für Thalhammer gewesen.