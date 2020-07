„Es steckt nicht mehr viel Ilzer drinnen!“

„Eine prägende Zeit“

„Natürlich waren die Jahre in Hartberg eine prägende Zeit für mich“, so Ilzer, „aber für diese zwei Play-off-Spiele blende ich das alles aus, kann ich das ausblenden.“ Befürchtungen, dass seine Mannschaft nach den vielen Spielen müde ist, hat er keine: „Jeder bei uns im Kader ist bereit, drei Partien am Stück zu absolvieren.“