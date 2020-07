Schwere Kopfverletzungen nach Alpinunfall

Beim Abstieg gegen 14.50 Uhr in Richtung Parkplatz liefen der 11-Jährige und sein 12-jähriger Cousin über steile Wiesen, um den Weg abzukürzen. Dabei stolperte der 11-jährige Deutsche, überschlug sich in der Folge mehrmals und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.