Auf geht´s Männer - schreibt Geschichte!

Man sieht ihn lange nicht. Unauffällig - einem abgetauchten U-Boot gleich - bewegt er sich über den Rasen. Doch dann, wie aus dem Nichts, ist Dario Tadic da - und es macht bumm! Schon 17 Mal hat der Goalgetter in dieser Saison für Hartberg in der Bundesliga getroffen - eine derart imposante Torlawine hatte er in seiner Karriere noch nie hingeknallt.