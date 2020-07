Österreicher spielen beim Eurobowl ganz groß auf

Was in Europa der Fußball ist, ist in den Vereinigten Staaten der American Football. Ein Quarterback wie Tom Brady ist in den USA so bekannt wie hierzulande Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Doch auch österreichische Football-Teams können auf internationaler Ebene große Achtungserfolge vorweisen. International schaffen es die Wikinger aus Wien 2001 und 2003 in die Eurobowl, das Endspiel der europäischen Football League. Am 10. Juli 2004 stehen sie erneut im Finale, wo sie auf die Bergamo Lions treffen. Und dieses Mal geben die Vikings alles, um den Pokal endlich nach Österreich zu holen.