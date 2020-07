Klimafitte Region im Kampf gegen Schädlinge

Das Stiefingtal (Allerheiligen bei Wildon, Empersdorf, Heiligenkreuz am Waasen, Pirching am Traubenberg und Sankt Georgen an der Stiefing) ist eine sogenannte „Klar-Region“ (Klimawandel-Anpassungsmodellregion). Maßnahmen wie Erosionsschutz auf Ackerflächen, klimafittes Bauen, Baum- und Strauchpflanzaktionen, Black-out-Vorbeugung, der Kampf gegen Plastik und vieles mehr wurden und werden bereits umgesetzt.