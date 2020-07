34 Grad: Das wird ein heißer Ferienauftakt!

Abkühlung schon wieder am Samstag

Schon am Samstag sorgt eine Kaltfront allerdings für markante Abkühlung. Für die Obersteiermark sind bereits am Vormittag verbreitet Regen und Gewitter angesagt. Am Nachmittag kommt es dann auch im Süden zu Gewittern. Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei maximal 25 Grad. Am Sonntag vertschüsst sich die Kaltfront wieder, die Sonne setzt sich öfter durch, es bleibt in den nächsten Tagen bei Temperaturen um 25 Grad.