Duo prügelte Mann (26) wegen Tschick ins Spital

Zwei bislang unbekannte Täter sollen am 3. Dezember gegen 20.40 Uhr einen 26-jährigen Mann erst nach Zigaretten gefragt und wenig später verprügelt, ausgeraubt und mit dem Tod bedroht haben. Auch in die Schnellbahn, wohin sich das Opfer vorerst retten konnte, scheinen sie ihn dann noch verfolgt zu haben. Das lassen zumindest auch die nun veröffentlichten Bilder einer Überwachungskamera am Bahnhof vermuten. Hinweise an die Polizeiinspektion Baden unter  059/133-3300 oder das Landeskriminalamt:  059/13330-3333.