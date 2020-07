Felssturz in Klamm: 2 Frauen tot, 8 Verletzte

Unglück an einer „Foto-Stelle“

Die Unglücksstelle befindet sich oberhalb eines ersten Wasserfalls. Es handelt sich dabei um ein Stück des künstlichen Klammweges, in den man hineingehen kann, von dem es aber kein Weitergehen gibt, eine Art „Foto-Stelle“, schilderte der Landesleiter der Bergrettung, Michael Miggitsch, der APA. Laut Miggitsch ist das Geländer des Klammweges an einigen Stellen zerborsten, aber kein Teil des Weges durchgeschlagen oder eingestürzt. Er habe den Eindruck gehabt, dass der Fels noch einmal aufgeschlagen und zerborsten war, allerdings sei er kein Fachmann, sagte der Landesstellenleiter.