Katalonien für strenge Maskenpflicht im Freien

Lockdown in „Europas Obstgarten“

Die Zunahme der Zahl der Corona-Infektionen bereitet vor allem in Segria Sorgen. Der katalanische Landkreis mit der Großstadt Lleida war die erste Region, die nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen in Spanien wieder unter Quarantäne gestellt worden war. Von dem Lockdown sind rund 210.000 Menschen betroffen. Die Gegend ist auch als „Europas Obstgarten“ bekannt. Ausländische Erntehelfer arbeiten oft unter sehr schwierigen Bedingungen in den zahlreichen Obstplantagen.