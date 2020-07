Kinder ertrinken oft schnell und lautlos

Daheim ertrinken mehr als doppelt so viele Kinder als im öffentlichen Freibad oder im Badesee. Davor warnt Univ.-Prof. Dr. Holger Till, Klinikvorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie in Graz und Mitglied der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), in dem Report „Ertrinken von Kindern in Österreich“. Viele Familien denken vielleicht in diesem Jahr daran, zuhause Urlaub zu machen. Doch sollte dabei auch an die Sicherheit von Kindern am und im Wasser gedacht werden. Ein Pool muss mit einem Zaun (1,5 Meter hoch mit selbstschließender Tür) oder einer Überdachung gesichert sein, wenn sich kleine Kinder im Umfeld befinden. Auch das Planschbecken sollte kein Wasser enthalten, wenn es nicht in Gebrauch ist. Gartenteiche und Regentonnen bergen ebenso ein Risiko für kleine Kinder und sollten sicherheitshalber abdeckt werden.