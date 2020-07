Motorradlenker wurde bei Überholmanöver verletzt

Der 44-Jähriger aus Linz fuhr am 6.Juli 2020, gegen 11.25 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Falkenstein Straße im Gemeindegebiet von Hofkirchen in südliche Richtung. Bei Straßenkilometer 13,8 wollte er nach links in den Güterweg Emmersdorf einbiegen. Im selben Moment wurde er von einem nachfolgendem 50-Jährigen aus Klaffer mit seinem Motorrad überholt und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.