Schluss mit Mogelei: Die Hörsäle öffnen wieder

Nicht überall lief das so ab. Auf der Grazer FH Campus 02 wurden schriftliche Prüfungen rigoros überwacht. „Das war viel Aufwand, man musste sich ein Stativ besorgen und sich selbst über die Schulter filmen“, erzählt ein Student. Verließ man den gefilmten Bereich, galt die Prüfung als abgebrochen. Am Niveau habe sich nichts geändert. Nur: „Ich finde es unfair, dass anderen Unis nicht so streng waren.“