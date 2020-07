Besitzerin war neugierig: Küche geriet in Brand

Gegen 12.20 Uhr stellte eine 52-jährige Frau in ihrer Wohnung einen Kochtopf mit Fett auf die eingeschaltete E-Herd-Platte. Während des Kochvorganges verließ die Frau die Wohnung, um einen Hubschraubereinsatz in der Nähe zu beobachten. Als sie in die Wohnung zurückkehrte, stand die Küche bereits in Brand. Die Feuerwehren Peggau, Deutschfeistritz und Friesach waren mit sechs Löschfahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die 52-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Graz-West gebracht, wo sie medizinisch betreut wird.