Mopedlenker (21) bei Unfall schwer verletzt

Gegen 12.15 Uhr fuhr der 21-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Leichtmotorrad in einer Motorradgruppe auf der L416 von Waldbach kommend in Richtung Wenigzell. Bei Straßenkilometer 0,900 kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Straße ab, schlitterte über den angrenzenden Ausweichplatz und prallte liegend mit dem Motorrad gegen die Leitplanke.