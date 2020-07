Naturfreunde: „Freie Fahrt für Mountainbiker!“

Brandwaldsteig als Vorzeigeprojekt

Dass ein solches Miteinander durchaus möglich ist, zeigt das Projekt „Brandwaldsteig“ in der Region Knittelfeld. „In Knittelfeld war das Verhältnis zwischen der Mountainbike-Community und den Grundbesitzern in den letzten Jahren von Streckensperrungen, Besitzstörungsklagen und gegenseitigem Misstrauen geprägt.“, erinnert sich Dumpelnik. „Erst durch die Initiative des Knittelfelder Bürgermeisters Harald Bergmann, den gemeindeeigenen Stadtforst am Steinplan für einen Singletrail zu öffnen, kam wieder Bewegung in die festgefahrene Situation.“