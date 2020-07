„Lernen viel aus der Krise“

In den vergangenen Monaten hat sich auch durch die Corona-Krise gezeigt, dass die Gründung der Landesgesundheitsagentur ein wichtiger Schritt für ein funktionierendes Gesundheitssystem in Niederösterreich war. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kündigte nun ein „blau-gelbes Investitionspaket“ für den Gesundheits- und Pflegebereich an und verspricht „eine Antwort auf die demografische Entwicklung und deren Folgen“.