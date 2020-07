Finanzpolizei stellte 3000 Strafzettel aus

Achtung, Kontrolle! Gerade in Corona-Zeiten wie diesen sind Bau- und Gastrobranche nicht vor Prüfungen durch die Finanzpolizei gefeit. Denn dass Mitarbeiter sich offiziell in Kurzarbeit befinden, aber trotzdem „schöpfen“ müssen, ist leider keine Seltenheit. Zum Status quo in Sachen Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug gibt es jetzt eine aktuelle Anfragebeantwortung durch Finanzminister Gernot Blümel.